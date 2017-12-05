Полиция расскажет керчанам о правах

В преддверии Дня прав человека и Дня Конституции Российской Федерации с 11 по 15 декабря руководство служб и подразделений УМВД России по Керчи проведет неделю правового консультирования граждан и оказания бесплатной юридической помощи.

За бесплатной юридической помощью граждане могут обратиться и в правовую группу УМВД России по Керчи по адресу: ул. Ленина, 8 «а», кабинет № 61. Руководящий состав керченского УМВ будет принимать горожан на ул. Ленина 8 (общественная приемная).

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Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.

График приема граждан руководящим составом УМВД России по Керчи

Должность, (по каким вопросам ведет прием) ФИО Дата, день недели Время приёма Начальник Управления Ткаченко Николай Николаевич 12.12.2017г. вторник 25.12.2017г. понедельник 12.00 – 20.00 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления – начальник следственного отдела (по вопросам работы следствия) Маркевич Ирина Васильевна 15.12.2017г. пятница 16.00 – 18.00 Врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Щербаков Иван Валерьевич 14.12.2017г. четверг 16.00 – 18.00 Начальник отдела уголовного розыска Ушаков Александр Анатольевич 09.12.2017г. суббота 12.00 – 14.00 Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Усачев Дмитрий Александрович 11.12.2017г. понедельник 18.00 – 20.00 Помощник начальника управления – начальник отдела по работе с личным составом (по кадровым вопросам) Зарубина Лилиана Валерьевна 13.12.2017г. среда 16.00 – 18.00

График приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по Керчи

Должность ФИО Дата Время Адрес приёма Начальник отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи Нистрян Игорь Анатольевич 04.12.2017г. 11.12.2017г. понедельник 16.00-18.00 ул. В.Шоссе, 42 Врио начальника отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи Гуськов Алексей Иванович 12.12.2017г. вторник 25.12.2017г. понедельник 12.00-20.00 16.00-18.00 ул. Орджоникидзе, 1 «А» Врио начальника отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи Холап Василий Павлович 11.12.2017г. понедельник 12.12.2017г. вторник 15.00-17.00 ул. Р. Люксембург, 2 Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем) Бакан Андрей Николаевич последний понедельник месяца 15.00-17.00 ул. Цементная слободка (административный корпус) Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи Паутов Олег Валерьевич каждый понедельник каждую среду, субботу месяца 14.00-16.00 9.00 -11.00 ул. Д. Глухова, 5 Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Брагэ Сергей Михайлович первый, второй, третий вторник месяца 15.00-17.00 ул. Комарова, 7 каб. № 10 Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Левченко Ирина

Николаевна первый, второй, третий четверг месяца 15.00-17.00 ул. Комарова, 7 каб. № 4

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