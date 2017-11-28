Полиция разыскивает несовершеннолетнего Павла Усенко

Полицией г. Керчи устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Усенко Павла, который 25 ноября 2017 года ушел из дома, и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид около 12 лет, рост 120-130 см., лицо смуглое, плотного телосложения, волосы темные короткие.
Был одет в куртку красно-желтого цвета.
Несовершеннолетний Павел Усенко ранее покидал место жительства.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождении несовершеннолетнего, просим обратиться в полицию по телефонам (36561) 6-78-03, 6-11-93 или 102.
Пресс-служба УМВД России по г. Керчи
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: