Полиция разыскивает несовершеннолетнего Павла Усенко

Полицией г. Керчи устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Усенко Павла, который 25 ноября 2017 года ушел из дома, и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: на вид около 12 лет, рост 120-130 см., лицо смуглое, плотного телосложения, волосы темные короткие.

Был одет в куртку красно-желтого цвета.

Несовершеннолетний Павел Усенко ранее покидал место жительства.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождении несовершеннолетнего, просим обратиться в полицию по телефонам (36561) 6-78-03, 6-11-93 или 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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