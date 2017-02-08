В Керчи в полной мере функционирует «Многофункциональный центр. Если ранее в организацию обращалось небольшое количество людей, то сейчас, когда спектр услуг центра стал значительно шире, все больше людей начали интересоваться, с какими именно вопросами можно туда обращаться.

Редакция KerchINFO.com публикует полный перечень услуг «Многофункционального центра» в Керчи.

Цели деятельности МФЦ:

упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг путем реализации принципа «одного окна» и перевода услуг в электронный вид;

сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;

повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;

повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;

противодействие коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

повышение эффективности форм межведомственного взаимодействия с различными организациями, участвующими в оказании государственных и муниципальных услуг;

предоставление возможности физическим и юридическим лицам предоставления одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

организация информационного обмена данными между органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными и муниципальными учреждениями, государственными внебюджетными фондами и иными организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Перечень услуг, предоставляемых в отделении ГБУ РК «МФЦ» городского округа Керчь

Министерство внутренних дел по Республике Крым

1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

2. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации).

3. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления).

4. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым в г. Керчи

1. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

2. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления уплаты и страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов.

3. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

4. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

5. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

6. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.

7. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

8. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

9. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.

10. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

11. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

12. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

13. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работникам организаций угольной промышленности.

14. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Крым

1. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).

2. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.

4. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).

5. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа.

Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

1. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма -4 ФСС).

2. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.

3. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей- физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

4. Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым

1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти (Роспотребнадзор)

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Министерство юстиции Республики Крым

1. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

Администрация города Керчи Республики Крым

1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города Керчи.

3. Выдача разрешения на право организации розничных рынков.

4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.

5. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

6. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).

Отделение ГБУ РК «МФЦ» в городском округе Керчь

Адрес: 298300, ул. Кирова, 17, каб. 108

e—mail: mfc-rk@mail.ru



График работы:

Понедельник с 8.00 до 17.00

Вторник с 8.00 до 17.00

Среда с 8.00 до 17.00

Четверг с 8.00 до 17.00

Пятница с 8.00 до 17.00

Телефон: 8 (978) 0000 652 — единый номер по всем отделениям ГБУ РК «МФЦ» Республики Крым

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