Полный план мероприятий в Керчи к 8 марта

Весна уже во всю шагает по улицам Керчи. Настроение горожан от тёплых солнечных лучей становиться лишь лучше, а приближение Международного женского дня добавляет в воздух особенное ощущение – предвкушения праздника.

В этом году Керчь намерена насыщенно праздновать праздник женский день.

Редакция KerchINFO.com публикует полный список мероприятий, подготовленных управлением культуры Керчи, посвященных Международному женскому дню.

04 марта

14.00 в библиотеке-филиале №6 им.Л.Толстого пройдет Час умелых рук «Творим из бумаги» присутствующие смогут сделать подарки к 8 марта своими руками из бумаги

16.00 в библиотеке-филиале № 7 им.М.Лермонтова состоится литературная композиция «На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется». В ходе мероприятия пройдет презентация об истории праздника, игры, викторины и разнообразные творческие конкурсы

05 марта

8.00 — 20.00 в Детской картинной галерее МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» пройдет выставка декоративно-прикладного искусства «Художественный текстиль», котороя продлится до 5 апреля 2017 года.

В ЦГБ им. В.Г.Белинского будет литературно-музыкальный коллаж «Ты – женщина и этим ты права…». В ходе мероприятия гостям покажут секреты красоты, женственности и обаяния. Также планируется чтение стихов, посвященных женщине, матери.

12.00 в ЦДБ им.В.Дубинина пройдёт калейдоскоп невероятных фактов «Женщины – изобретатели», можно будет узнать много нового о вкладе женщины в история развития техники

15.00 в библиотеке-филиале № 3 им. Н.Островского состоится весенняя мозаика «Только с этого дня начинается в мире весна!». Вы узнаете о том, нсколько образ женщины был вдохновляющим на создание шедевров в литературе, музыке и живописи

15.00 в малом зале МБУК КДК «Корабел» пройдет «Вечер отдыха клуба «Добрых встреч». В котором примут участие и творческие коллективы города.

06 марта

В концертном зале МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» состоится концерт, посвященный Международному женскому дню: «Ваше величество – Женщина…»

07 марта

10.00 в Библиотеке-филиале № 2 им.Н.Некрасова пройдет обсуждение книг «Прекрасных женщин имена»

11.00 в ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи». Планируется литературное караоке «Как дороги мне глаз твоих озера» — чтение любимых стихов о женщине.

11.30 в МБОУ «Школа №17 им. В. Белик» пройдет поэтический час «Мама-это лучик света, мама-это значит жизнь», в течении которого пройдет чтение стихотворений и прослушивание печен о маме.

12.00 в библиотеке-филиале № 8 им.А.Гайдара состоится «Мамин праздник приходит весной» с познавательно-развлекательная викториной, в ходе которой прозвучат рассказы об истории возникновения праздника 8 марта.

13.30 в МБОУ «Школа № 12» пройдет музыкально-поэтическая композиция «Прекрасен мир любовью материнской», в ходе мероприятия будет чтение под музыку стихотворений, посвященных женщинам и мамам.

14.00 в театральном зале КДК «Корабел» праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта

09 марта

В ЦГБ им. В.Г.Белинского состоится час интересной биографии «Выдающиеся женщины в истории человечества». В ходе которого присутствующие узнают о женщинах, чьи судьбы вплелись в судьбу человечества

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