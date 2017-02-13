Половина Керчи осталась без света

В Керчи продолжаются проблемы с подачей электроэнергии. Около десяти улиц в Керчи остались без света.

Вечером, 13 февраля, многие абоненты ГУП РК «КрымЭнерго» в Керчи остались без электричества. Согласно сообщениям читателей, света нет по следующим улицам: Мирошника, Комарова, Пирогова, Шлагбаумская, Чкалова, Заречная, Вокзальное шоссе, Ворошилова, а также поселок Мичурино.

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Отметим, что на аварийную линию организации дозвониться невозможно, поскольку все время занято.

По данным адресам плановых отключений, согласно графику ГУП РК «КрымЭнерго», не предусматривалось.

Напомним, в начале февраля на протяжение нескольких дней уже происходили аварийные отключения электроэнергии. Тогда, по словам руководства предприятия, виною всему были морозы.

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