В ходе плановых ремонтных работ некоторые керченские школы, дворец пионеров, детские сады, поликлиника, женская консультация и 179 многоквартирных жилых домов останутся без тепла. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства ЖКХ РК.



Согласна сообщению, в «холодный» список попали следующие здания: школа-гимназия №1, школы №№ 17, 26, интернат №1, школа искусств им. Сердюка, Дворец пионеров, детские сады №№ 6, 52, 28, поликлиника №2, женская консультация и 179 многоквартирных жилых домов.

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Работы, которые потребовали отключения теплоснабжения — плановые и проводятся по ул. Генерала Петрова до 19:00 28 декабря.

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