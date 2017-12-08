Полуторачасовая дорога или куда едет журналист КерчьИНФО

Каждый работающий человек с нетерпением ждёт последний рабочий день недели – пятницу. По обыкновению, в конце недели в ожидании выходных работать легче и веселее, а сам рабочий день проходит быстрее. Но совсем по-другому случилось сегодня: нынешняя пятница для керчан началась с долгой дороги и на работу в связи с образовавшей в дороге пробки.

В районе Аршинцево пробка доходит до остановки «Институт», на которой в утренний час-пик (8-9 утра) собралось около 30 человек. Среднее время ожидания посадки на любой из проходящих маршрутов – 30-40 минут. Оправдание: «Застрял в пробке в связи с ремонтными работами на дороге» сегодня прозвучит в десятках керченских офисов из уст сотен керчан.

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Особо нетерпеливые керчане, оборачиваясь на стоящие в пробке автобусы, идут на работу пешком. Удивляют и предприимчивые водители: на глазах журналиста КерчьИНФО водитель одного из белых керченских «Нефазов» высадил всех пассажиров между остановками «Пионерская» и «Институт», обнаружив пробку.

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Заметно набирают скорость транспортные средства только после остановки «Нижний Солнечный». Поэтому всем керчанам, следующим на работу, редакция КерчьИНФО советует запастись терпением. Дорога в душном автобусе от «Института» до «Автовокзала» у журналиста (вместе с ожиданием посадки) заняла 1,5 часа. За такое же время можно успеть до Феодосии добраться.

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