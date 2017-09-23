«Поминальные дни» в Керчи: движение общественного транспорта

В субботу и воскресенье в Керчи проходят «поминальные дни». В этот период, согласно православной традиции, принято посещать места захоронения родных и близких людей.

Для удобства администрация Керчи сообщает горожанам и гостям города о расписании движения общественного транспорта, с помощью которого можно добрать на кладбища Керчи.

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В «поминальные дни» 23.09.2017 г., 24.09.2017 г., 27.09.2017 г. регулярность движения транспорта по маршрутам, следующим до городских кладбищ, № 1 «Автовокзал-Порт Крым», № 8 «Автовокзал-з-д Коралл», № 21 «Аршинцево-п. Партизанский» будет осуществляться в соответствии с наличием пассажиропотока.

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