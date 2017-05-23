Помогите найти человека

В редакцию KerchINFO.com обратилась читательница из города Славянска Донецкой области. В своем письме она просит помочь ей разыскать женщину, которая приютила читательницу, по воле судеб попавшую в наш город и оставшуюся без жилья и без денег. Что же произошло — читайте далее.

«Я Бондаренко Юлия из города Славянска Донецкой области, очень сильно прошу вас помочь мне найти жительницу вашего города. Зовут её Светлана, у неё трое детей. Дочь Анна, среднего сына к сожалению не помню как зовут, третий сын Павел Матвеюк 12-13 лет. Светлана работает в школе интернат. У неё медицинское образование. Живёт она с двумя сыновьями по улице Дачная рядом с берегом моря, номер дома не помню… то ли 13… , то ли 19…

В прошлом году моя жизнь так сложилась что я попала в ваш прекрасный город. История началась с того что мой молодой человек к которым я жила и безумно любила, решил меня «поставить на своё место». Уговорил поехать в Крым поработать вместе с ним, и отправил меня первую так сказать на разведку. Я влюбленная и доверчивая дурочка согласилась. Он утверждал что мне хватит денег на проживание на несколько дней. Поменяв мне гривны на рубли дал 1000 рублей.

Добираться от нас тяжело, приехала в ваш город я вечером в 19.00. Искать жильё времени уже не было так как я рисковала остаться ночевать на вокзале. Обратилась за помощью к таксисту так как люди работающие в такси всегда знают где и за какую сумму можно снять жильё. Мужчина хотел порекомендовать свою, которая всегда в сезон сдавала жильё отдыхающим. Но у неё уже не было места.

Эта женщина указала на рядом стоящий скромный домик, и сказала что там живёт женщина Светлана, которая просила чтобы к ней направили постояльцев, если таковые будут искать жильё.

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Я обрадовалась и пошла к указанному дому, постучав в синие ворота ко мне вышла женщина невысокого роста, где то 45-47 лет, коротко подстриженные белые волосы. Она строго глянула на меня и предложила остаться у неё назвав совсем символическую сумму. Вечером уже за ужином Светлана мне рассказала что она никогда не принимала отдыхающих, в тот момент у неё было затруднительное материальное положение, и она решила так немного заработать.

Я прожила у Светланы 6 дней, на 7-ой уехала. За время проживания устроилась на работу официанткой, платили конечно совсем мало, но тем не менее я смогла собрать на обратную дорогу домой. Я благодарна этой прекрасной и отзывчивой женщине, за то что не бросила меня в беде! Она отнеслась ко мне как к родной! Света помогла мне советом, поддержала меня морально! Я за столь недолгое время полюбила её, да и наши жизни были чем то похожи.

Когда я уезжала мы обменялись телефонами, но на данный момент я к сожалению потеряла её номер телефона.

Очень прошу, помогите мне найти эту прекрасную женщину и отблагодарить ее. Передайте ей мой номер телефона: +380953312217.

Я надеюсь на вашу доброту и отзывчивость. Знаю, что жители вашего города очень добрые, я убедилась в этом лично», – пишет читательница.

Редакция KerchINFO.com надеется, что совместно с керчанами мы найдем контакты Светланы и поможем Юлии в ее просьбе.

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