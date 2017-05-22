Поправочка вышла: на Кубке Керчи по Workout мировой рекорд скорее повторили

Организаторы соревнований сегодня сообщили сайту KerchINFO, что мировой рекорд не был установлен. По техническим причинам судья зафиксировал результат по удержанию элемента передний вис – 38 секунд, но видеоповтор показал иные цифры.

Как сообщил журналистам KerchINFO основатель КРСОО «Грифон Воркаут Клуб» Максим ОРЛЕНКО, по факту результат керчанина Роберта ШВИНДИНА – 33 секунды, а не 38, как утверждалось ранее.

«Поняли, что это не так, лишь после того, как вышло видео. Он принял горизонтальное положение на 4-й секунде и опустился на 37-й, таким образом, результат получился равный рекорду -33 секунды. Так что впредь так лучше и делать, прежде чем объявлять подобного рода результаты», — объяснил спортсмен.

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Таким образом, в Керчи действительно был зафиксирован рекорд, равный рекорду мира по удержанию элемента передний вис – 33 секунды.

Максим ОРЛЕНКО заверил, что «ошибочный» рекорд в 38 секунд керчанин Роберт ШВИНДИН постарается установить в ближайшую неделю. Весь процесс снимут на видео.

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