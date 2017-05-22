Поправочка вышла: на Кубке Керчи по Workout мировой рекорд скорее повторили

Поправочка вышла: на Кубке Керчи по Workout мировой рекорд скорее повторили
Май 22 16:12 2017

Организаторы соревнований сегодня сообщили сайту KerchINFO, что мировой рекорд не был установлен. По техническим причинам судья зафиксировал результат по удержанию элемента передний вис – 38 секунд, но видеоповтор показал иные цифры.

Как сообщил журналистам KerchINFO основатель КРСОО «Грифон Воркаут Клуб» Максим ОРЛЕНКО, по факту результат керчанина Роберта ШВИНДИНА – 33 секунды, а не 38, как утверждалось ранее.

«Поняли, что это не так, лишь после того, как вышло видео. Он принял горизонтальное положение на 4-й секунде и опустился на 37-й, таким образом, результат получился равный рекорду -33 секунды. Так что впредь так лучше и делать, прежде чем объявлять подобного рода результаты», — объяснил спортсмен.

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Таким образом, в Керчи действительно был зафиксирован рекорд, равный рекорду мира по удержанию элемента передний вис – 33 секунды.

Максим ОРЛЕНКО заверил, что «ошибочный» рекорд в 38 секунд керчанин Роберт ШВИНДИН постарается установить в ближайшую неделю. Весь процесс снимут на видео.

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