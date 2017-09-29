Порт Крым – Порт Кавказ: движение паромов возобновлено

После длительного простоя паромной переправы “Порт Крым – Порт Кавказ”, возобновлено движение паромов через Керченский пролив. Первые паромы вышли с максимальной загрузкой. Транспортный коллапс, вызванный штормовым ветром и непогодой, транспортники обещают ликвидировать в течении двух суток.

Паромы “Майор Чапичев” Морской дирекции и “Мария” грузовой паромной линии уже находятся в Керчь-Еникальском канале, где еще прилично штормит.

Однако, погода может преподнести очередной сюрприз и снова остановить работу паромов. Синоптики с осторожностью дают прогноз на ближайшие дни. Завтра, 20 октября в Керчи прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 12-19 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12º, днем +16…+18º.

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Напомним, что с 23:00 26 сентября движением паромов через Керченский пролив было остановлено. За время ожидания по обеим сторонам пролива скопилось более 3 тыс. транспортных средств. Руководством Крыма и Керчи были предприняты меры, чтобы сделать ожидание открытия движения паромов более комфортным для пассажиров, вынужденных в буквальном смысле слова, жить в походных условиях.

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