Порядок в прибрежной зоне: Сергей Аксёнов готов к радикальным шагам

Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен избавиться от самозахвата прибрежных территорий региона. Об этом он сообщил в ходе совещания с председателями советов и главами администраций городских округов, муниципальных районов и городских поселений РК в режиме видеоконференцсвязи.

Чиновник убеждён, что необходимо менять федеральные законы в части уголовной ответственности за самострои. Ведь в Крыму их число постоянно увеличивается. Сергей Аксёнов сообщил, что дал поручение пересмотреть налоговые ставки для подобных объектов. Также чиновник обеспокоен и застройкой береговой зоны и намерен в этой области изменить ставки по налогам.

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«То же будет для всех, кто самозахватом позанимал набережные. Поставим арендную плату на землю 1 млн рублей за 1 квадратный метр. В конце года конфискуем за неуплату все эти сооружения, и на этом всё закончится. Всё равно найду инструменты, как навести порядок в прибрежной полосе», – сказал Глава Крыма.

Важно отметить, что в Крыму остро стоит вопрос с застройкой прибрежных территорий. Уже не один год горожане борются с возведением пансионатов и частных домов вблизи водоёмов. Однако, дальше возмущения и негодования дело не идёт. Самострои продолжают появляться, а жители злиться. Быть может, увеличение отчислений в виде налогов смутят владельцев строительных объектов и заставят остановиться, но практика показывает, что чем больше сопротивление со стороны властей, тем больше «откаты» от потенциальных застройщиков.



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