Порядок замены газовых счетчиков в Керчи

В Керчи продолжается эпопея с заменой газовых счетчиков. Руководство ГУП РК «Крымгазсети» охотно идет на контакт с городскими СМИ, для того чтобы керчане получили информацию максимально быстро и на доступном языке.

В ходе очередной пресс-конференции, начальник керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав ХРИСТОФОРОВ, рассказал о том, как проходит процедура по замене счетчиков и кто в ней нуждается:

«Счетчики, у которых сроки проверки истекли, нуждаются в замене. Если прибор учета еще действителен, им можно пользоваться до 2021 года. Те, кому необходимо заменить счетчик должны обратиться в абонентскую службу горгаза. Если у абонента имеется договор на техническое обслуживание и поставку газа, он обращается в 12 кабинет, пишет заявление на замену счетчика, с ним заключается договор и назначается время, когда приедут специалисты и поменяют счетчик», – пояснил Владислав Владимирович.

Читайте: Крымчане услышаны: в «Крымгазсети» снизили тарифы

Напомним, те люди, которые вовремя заявили о намерении сменить газовый счетчик, до момента его установки будут платить по показаниям старого прибора.

Также, начальник керченского горгаза рассказал о ходе процедуры по замене счетчика для абонентов, у которых нет договора на техническое обслуживание. В этом случае нужно сначала обратиться в 5 кабинет и заключить такой договор. В этом кабинете ведутся списки очереди на прием. Руководство горгаза обращает внимание на данный список. Если человек записался и ему назначили время приема документов, это расценивается как официальное заявление о необходимости замены счетчика. Поэтому, эти абоненты тоже будут платить за газ по показаниям, до тех пор, пока не установят новый прибор.

Отдельно рассмотрели случаи, где собственник квартиры, по каким либо причинам не может лично подать заявление. Сотрудники горгаза идут таким абонентам на встречу. В некоторых отдельных ситуациях организовывается выезд на дом к собственнику жилплощади. Также, ГУП РК «Крымгазсети» сотрудничает с Социальной службой.

Владислав ХРИСТОФОРОВ отметил, что предприятие старается минимизировать количество необходимых документов для проведения процедуры по замене счетчиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

