Порыв на Вокзальном шоссе устранен

Аварийная бригада водоканала продолжает работу по устранению порыва на Вокзальном шоссе. Движение по данному участку проезжей части ограничено. Восстановление трубопровода планируют закончить уже сегодня.

Вчера перекрыли дорогу по Вокзальному шоссе. Сотрудники аварийной бригады приступили к восстановительным работам водовода.

Читайте: На Вокзальном шоссе в Керчи ограничат движение транспорта

В ходе работы выяснилось, что по трубе пошла большая трещина. Поэтому процесс устранения повреждений займет больше времени. Сотрудники аварийной службы отмечают, что стараются выполнить все работы качественно и быстро:

«Мы понимаем, сколько неудобств предоставляет эта проблема и стараемся работать оперативно»,- рассказал один из рабочих аварийной бригады.

На данный момент яму уже зарыли, дорожное покрытие моют. Вскоре возобновится движение по Вокзальному шоссе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

