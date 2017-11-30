После строительства трассы «Таврида» восстановят второстепенные дороги

Сергей АКСЁНОВ провёл рабочую встречу с новым руководителем Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергеем КАРПОВЫМ и Виталием НАХЛУПИНЫМ. Чиновники обсудили проблемы дорожной сети полуострова.

Сергей АКСЁНОВ с сожалением заметил, что до сих пор практически ни один подрядчик не выполнил свою работу в срок, установленный договором: «В этой связи необходим жесткий ежедневный контроль, поскольку другого рецепта успеха попросту нет. Качественные дороги нужны Крыму как воздух!» – рассказал глава полуострова и отметил, что необходимо изменить принципы работы и подходы к проблемам, присущим дорожной сфере.

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Как рассказал новый руководитель госкомитета дорожного хозяйства Сергей КАРПОВ, уже начались проверки строительных площадок, графиков, и качества строительных материалов. Эта работа будет активно продолжаться.

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Также по словам руководителя, одно из важных направлений деятельности связанно со строительством трассы «Таврида», в ходе которого используется сеть местных дорог: «Соответственно, мы работаем сейчас очень плотно и с местными жителями, и с администрациями районов, с подрядчиками, которые используют данные дороги для того, чтобы на стадии строительства минимизировать напряжение среди населения, и для того, чтобы эти дороги всегда могли быть использованы любым видом транспорта. Соответственно, все дороги, которые используются при строительстве, также войдут в программу их восстановления по завершении строительно-монтажных работ по «Тавриде»».

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