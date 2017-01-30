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Сегодня в Керчи ожидается пасмурная погода, температура воздуха сейчас — минус 12 градусов, днём ожидается небольшое потепление до минус 7. Ветер — 5,0 м/с. На протяжении всего дня будет идти снег.

Улицы города уже покрыты красивой снежной пеленой, а в воздухе витают снежные хлопья. Дети и молодёжь радуются, а вот водители не в восторге. Все выходные в Керчи шёл снег, поэтому многие дороги города занесены, из-за чего городской транспорт ходит с перебоями.

Некоторые керченские дороги уже посыпаны соляно-песчаной смесью, но большинство остаются скользкими и не расчищенными. Также не расчищены многие тротуары, спуски и подъёмы. Так что, уважаемые прохожие, будьте, пожалуйста, аккуратны, не перебегайте через дороги в неположенных местах во избежание ДТП. Водители, также будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим!

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В условиях действующего в Керчи штормового предупреждения также могут возникнуть сбои и в работе паромов по направлениям «Кавказ – Крым» и «Кавказ – Керченский морской торговый порт». По данным диспетчерской службы Керченской паромной переправы на данный момент все паромы осуществляют свою работу с небольшими отклонениями от графика. Грузовая паромная переправа работает в штатном режиме: на линии работают два парома.

Синоптики на ближайшие дни дают такой прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Ночью временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°, днем -3…-5°. Прогнозируется усиление ветра до штормовых значений в ночь с понедельника на вторник.

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погода снег зима мороз речка
погода снег зима мороз речка
погода снег зима мороз речка
погода снег зима мороз речка
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погода снег зима мороз речка
погода снег зима мороз речка
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