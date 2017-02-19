Последние февральские дни в Керчи

Несмотря на то, что на улице уже несколько дней царит весенняя погода, а солнце кокетливо играет с керчанами, словно намекает, что скоро прогонит морозы и холода, в водах пролива «стоит» лёд.

Безусловно, льдины становятся уже значительно тоньше, откалываются и дрейфуют по акватории. Чистой воды стало намного больше. Пернатые уже без труда могут найти, чем полакомиться. Однако и от человеческой помощи не отказываются. Лебеди, чайки и утки всегда рады хлебу, который приносят керчане, прогуливаясь у берегов пролива.

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«Плюсовая» температура не дает никаких шансов на спасение льду. С каждым днем замерзшее побережье все больше становится похоже на то, каким его привыкли видеть горожане.

Совсем скоро, зимний пейзаж в Керчи останется лишь в памяти и на фотографиях, а на улицах города начнут цвести деревья, зеленеть трава и петь птички.

Автор фото: Людмила Бахарева

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