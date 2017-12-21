Последние новости автоподходов к Крымскому мосту

Строительство автоподходов к Крымскому мосту вышло на новый этап. Приступили к асфальтировке дороги от Шоссе героев Сталинграда. Под будущей эстакадой кипит работа.

На территории строительства автоподходов к Керченскому мосту каждый час что-то меняется. Керчане, которые ежедневно стоят в утренней пробке на Шоссе героев Сталинграда, эти изменения замечают чаще других.

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Сегодня, по левую сторону от Шоссе появилась новая асфальтированная дорога. Она стала примыкающей к пока еще главной дороге. Судя по ее направлению, не трудно догадаться, что это еще одна часть автоподхода от Крымского моста к Тавриде.

Здесь одновременно работает много строительной техники – от дорожных катков до экскаваторов. Теперь основная работа на этом участке проходит между опорами будущей эстакады.

Также, идет асфальтировка участка дороги от ТП Керчь. Здесь процесс формирования дорожного покрытия начался около 2 месяцев назад.

Напомним, за строительством автоподходов и эстакады на Солнечном вы можете следить в режиме он-лайн через веб-камеры на сайте КерчьИНФО.

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