Работы над строительством главного путепровода из материковой России в Крым ведутся круглыми сутками. На 18 января 2017 года специалисты установили 220 опор и 3700 свай. Об этом редакции КerchINFO.com сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Сегодня Керченский мост возводят более 4 тыс. сварщиков, бетонщиков и арматурщиков. Полностью готовы уже 220 опор, более 170 находятся в работе, погружено более 3700 свай. Также рабочие собрали почти 5000 тонн металлоконструкций из почти 10 тысяч тонн обеих арок.

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«Опущены и укреплены на основные опоры — 16 пролётных строений, еще в работе 60 пролётных строений. Работа над возведением железобетонной плиты проезжей части ведётся сразу на двух участках трассы моста, на острове Тузла и со стороны таманского берега», — сообщила Пресс-служба.

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что на данный момент уже проведено бетонирование железобетонного полотна в объеме почти 2,5 тыс кубометров из почти 63 тыс запланированных.

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Если работы над строительством и далее будут идти так же динамично, то Керченский мост будет завершен, как и планируется к декабрю 2018 году.

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