Последние штрихи в благоустройстве Молодежного парка

В Молодежном парке продолжается благоустройство. Установили несколько скамеек.Однако, керчане заметили, что после официального открытия процесс благоустройства замедлился.

Еще 15 декабря прошло торжественное открытие Молодежного парка. Еще тогда все увидели, что одновременно с праздником продолжаются работы.

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН в присутствии Министра ЖКХ Марины ГОРБАТЮК заявил, что все работы в парке закончат до конца года. Также, он рассказал, что еще нужно доделать баскетбольную площадку, установить лавочки и кованую декоративную беседку.

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Сегодня журналисты КерчьИНФО решили посмотреть, как продвигается процесс благоустройства.Здесь установили несколько скамеек. Судя по тому, как они расположены, лавочек будет значительно больше, чем было до ремонта. Этим утром на территории парка не выполнялось никаких строительных работ. Однако, здесь проходила уборка.

Внешне парк, безусловно радует керчан. Но пока, он еще не стал таким комфортабельным, как того желала Министр ЖКХ. Керчане наедятся, что уже Новый год они смогут встретить в благоустроенном парке.



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