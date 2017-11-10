Последние три желания Михаила ЗАДОРНОВА

Последние три желания Михаила ЗАДОРНОВА
Ноябрь 10 17:43 2017

Вчера вечером скончался известный сатирик Михаил ЗАДОРНОВ. Писатель страдал от онкологического заболевании. Понимая, что его время на исходе, артист изъявил последнюю волю.

Смерь известного российского писателя-сатирика до глубины души тронула многих крымчан. Все СМИ полуострова опубликовали трагическую новость. Сегодня стало известно о последней воле Михаила ЗАДОРНОВА:

  1. Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге;
  2. Быть похороненным в одной могиле с отцом – советским писателем, заслуженным деятелем культуры Латвийской ССР, лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым;
  3. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом.

В 2009 году сатирик открыл в Риге общедоступную и бесплатную русскоязычную библиотеку.

Этой осенью российский артист и писатель рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Ему пришлось оставить значительную часть работы и заняться лечением. Многочисленные процедуры биопсии, операции и курсы химиотерапии, к сожалению, не помогли Михаилу Николаевичу справиться с болезнью. Сатирик скончался вечером 9 ноября в московской клинике.

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