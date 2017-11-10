Последние три желания Михаила ЗАДОРНОВА

Вчера вечером скончался известный сатирик Михаил ЗАДОРНОВ. Писатель страдал от онкологического заболевании. Понимая, что его время на исходе, артист изъявил последнюю волю.

Смерь известного российского писателя-сатирика до глубины души тронула многих крымчан. Все СМИ полуострова опубликовали трагическую новость. Сегодня стало известно о последней воле Михаила ЗАДОРНОВА:

Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге; Быть похороненным в одной могиле с отцом – советским писателем, заслуженным деятелем культуры Латвийской ССР, лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым; Перевозить тело после смерти только наземным транспортом.

В 2009 году сатирик открыл в Риге общедоступную и бесплатную русскоязычную библиотеку.

Этой осенью российский артист и писатель рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Ему пришлось оставить значительную часть работы и заняться лечением. Многочисленные процедуры биопсии, операции и курсы химиотерапии, к сожалению, не помогли Михаилу Николаевичу справиться с болезнью. Сатирик скончался вечером 9 ноября в московской клинике.

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