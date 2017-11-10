Последние три желания Михаила ЗАДОРНОВА

Вчера вечером скончался известный сатирик Михаил ЗАДОРНОВ. Писатель страдал от онкологического заболевании. Понимая, что его время на исходе, артист изъявил последнюю волю.
Смерь известного российского писателя-сатирика до глубины души тронула многих крымчан. Все СМИ полуострова опубликовали трагическую новость. Сегодня стало известно о последней воле Михаила ЗАДОРНОВА:
В 2009 году сатирик открыл в Риге общедоступную и бесплатную русскоязычную библиотеку.
Этой осенью российский артист и писатель рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Ему пришлось оставить значительную часть работы и заняться лечением. Многочисленные процедуры биопсии, операции и курсы химиотерапии, к сожалению, не помогли Михаилу Николаевичу справиться с болезнью. Сатирик скончался вечером 9 ноября в московской клинике.
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