Пост – время очищения

И не только физического тела.

Во все времена 40-дневный пост использовался людьми для избавления от всего, что мешает развитию личности и отягощает их жизнь.

В эти предпасхальные дни наиболее легко можно распрощаться со своими зависимостями. Поэтому центр «Путь к себе» предлагает Вам квалифицированную помощь в разрешении давно назревших и сравнительно недавно возникших проблем с различного рода зависимостями. Мы уже в течение 25 лет с успехом и безболезненно помогаем всем желающим избавиться от АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ и ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Эффективно помогаем справиться с привычкой ПЕРЕЕДАНИЯ и его последствиями. А в преддверии лета – это весьма актуально!

Подумайте, отнеситесь ответственно к себе, своей судьбе и своему здоровью! Возможно, именно для Вас – это реальный шанс многое начать сначала. Кто знает, порой такие возможности не повторяются. В одну реку не войдешь дважды! Ведь не для того же Вы родились, в самом деле, чтобы «пропить» или «проиграть» свою жизнь! И Вы при этом ничего не теряете, но имеете все возможности приобрести нормальную, здоровую, трезвую жизнь – а это не так-то уж и мало!

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Наш адрес г. Керчь, ул. К. Маркса, 33. Тел.: 6-18-81 и моб.: +7 978 859 46 12

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