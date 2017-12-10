Постельное белье из сатина – прекрасный подарок на Новый год

Сон – важнейшая составляющая человеческого здоровья. Полноценный восьмичасовой отдых обеспечит зарядом энергии и сил на весь день. Для того чтобы сон был максимально уютным и комфортным, следует обращать пристальное внимание на качество постельного белья.

Сатин – идеальная ткань для изготовления постельного белья

Одним из лидеров рынка среди тканей, используемых для изготовления постельного белья, является сатин. Сатин состоит из нитей шелка и хлопчатобумажного волокна. Именно такой дуэт создает идеальное сочетание, которое превращает кровать в самый настоящий островок тепла и нежности.

Такая ткань позволяет наносить на постельное белье разнообразные рисунки: от карикатурных детских изображений до настоящих произведений искусств с цветами, животными или искусным и загадочным орнаментом. Консерваторы смогут подобрать для себя однотонную расцветку в теплых или прохладных оттенках.

Рынок текстильных магазинов

На сегодняшний день рынок компаний и фирм по производству и продаже сатинового постельного белья довольно велик и разнообразен. Варьироваться могут все характеристики: цена, скорость доставки, уровень обслуживания клиента, ассортимент. Помимо этого, все большую популярность приобретает онлайн-шопинг, посредством которого можно приобретать различные товары. Здесь уже покупатель обращает внимание и на некоторые дополнительные параметры: удобство интерфейса сайта, качество дизайна и оформления, простота осуществления заказа, наличие положительных отзывов.

Текстильный магазин из Иваново «Акотекс»

Одним из участников этого рынка является текстильный магазин из Иваново «Акотекс». Предприятие обеспечивает доставку своей продукции по всей России и довольно доступные, демократичные цены. Постельное белье из сатина в «Акотекс» станет верным другом и помощником, который обеспечит крепкий и здоровый сон.

Постельное белье – прекрасный подарок на Новый год

Особое внимание на постельное белье стоит обратить в преддверии Нового года. Стильный и качественный комплект может стать отличным подарком для близких и друзей. Такой презент будет радовать долгие годы и напомни, что в Новом году нужно не только работать, но и не забывать отдыхать.

Для тех, кто еще не подобрал подарок для своих близких на Новый год, советуем обратить свое внимание на ассортимент сатинового постельного белья в текстильном магазине из Иваново «Акотекс». Покупку можно сделать как по интернету через удобный и простой в использовании сайт http://akotekc.ru/postelnoe-bele-5/postelnoe-bele-satin , так и по телефонам (4932) 26-13-19; 8 (930) 330-13-19. Компания формирует заказы семь дней в неделю, так что без подарка не останется никто.

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