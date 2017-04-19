Пострадавших моряков судна «Герои Арсенала» примет Керчь

Керченские больницы готовы принять пострадавших при крушении членов экипажа судна «Герои Арсенала». К берегу сейчас стягиваются бригады скорой помощи.

Как заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, скорее всего пострадавших будет принимать Керченская горбольница №1. Травматологи и реаниматологи готовы к оказанию помощи морякам.

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Также он отметил, что данных по состоянию здоровья спасенных членов экипажа «Герои Арсенала» пока нет.

В свою очередь Краснодарский край также заявил о готовности оказать помощь пострадавшим. По последней информации, один член экипажа поднят на борт другого судна, еще четверо обнаружены в море.



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