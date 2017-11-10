Построит ли «Залив» авианосец?

На днях глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами заявил о строительстве авианосцев на керченском судостроительном заводе «Залив». Он отметил, что масштабы сухого дока и другие технические особенности завода дают возможность принять такие решения в будущем.

Керченский судостроительный завод «Залив» действительно впечатляет своими масштабами – самый большой сухой док в России и в Европе. Здесь построили первый в мире атомный ледокол-лихтеровоз «Севморпуть», легендарные супертанкеры типа «Крым» и «Победа».

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Имея две технологические линии постройки судов ( стапель грузоподъемностью 2300 тонн и сухой док длиной более 350 м и шириной 60 м), предприятие имеет все шансы на грандиозные планы. Однако, не стоит забывать, что после развала Советского союза производительность завода значительно снизилась. В трудные 90-е здесь производили корпуса судов без оборудования. В 2004 году сумма убытков, тогда еще украинского предприятия, составляла более 9 000 000 гривен. Работники завода долгое время не получали зарплаты.

На сегодняшний день завод «Залив» на стадии возрождения. На предприятии восстановили отдел ядерной безопасности, построили единственный в Крыму кислородный цех, введен в эксплуатацию блок корпусных цехов №1. Но, чтобы приступить к производству судов в полном объеме, требуется еще немало вложений. Основные фонды предприятия нуждаются в существенной модернизации.

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