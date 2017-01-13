Строительство моста в Крым через Керченский пролив будет окончено в срок. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта РФ Максим Соколов.

В связи с тем, что срываются конкурсы по определению железнодорожных подходов со стороны Крыма, некоторые СМИ предполагают, что это поставит под вопрос сроки сдачи моста. Однако, как уверил министр транспорта Максим Соколов, этого не случится.

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«Сомнений в том, что в установленные сроки будет открыто и автомобильное, и железнодорожное движение, абсолютно никаких нет. Время для этого еще имеется. Не только для строительства, но и для принятия решений о том, кто будет генеральным подрядчиком по подходам со стороны Керчи, со стороны Крыма», — сказал Соколов.

Конкурс на строительство подходов к мосту со стороны Крыма, добавил министр, объявлялся в соответствии с законом.

«Если не приходят на конкурс соответствующие претенденты, конкурс можно продлить, а потом выявлять у рынка интерес к реализации этого проекта способом запроса котировок. Этот этап к успеху не привел. Значит, мы будем принимать меры для того, чтобы выявить генподрядчика другим способом. Сомнений в том, что мы этого генподрядчика найдем и выполним эту стратегическую для всей страны и отрасли задачу, я не вижу», — отметил Соколов.

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