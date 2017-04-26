Поступление новинок мягкой и корпусной мебели в мебельных салонах!!! «ПАЛЛАДА» , «ЮРАНА», «АТЛАНТ»

Ваш неповторимый стиль!
Здесь решает не голова!!! Комфорт, изысканность и качество!!!Вот наш девиз!!!
Как нас НАЙТИ
-Мебельный салон «ПАЛЛАДА»
г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор , тел.+7 36561 28279 ,+79891676852
-Мебельный салон «ЮРАНА»
г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186, +79891676852
-Мебельный салон «АТЛАНТ»
г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,тел.+7 36561 33036 ,тел.+79891676852
Почему вы выбираете именно наши салоны?
*когда вы посетите нас, то убедитесь в наличае эксклюзивной мебели, ряд моделей которые вы не встретите ни в одном салоне города;
*наши консультанты помогут подобрать, ту мебель которая подходит именно вам;
*доставка под подъезд бесплатно(в черте города), мебель будет доставлена вам в удобное для вас время и место;
*при заказе свыше 20000 руб.- скидка 10 % ; (условия предоставления скидки уточняйте у консультантов)
*мы гарантируем вам скидку на вторую покупку в чеке 5%, ведь вы теперь – наш клиент;
* для постоянных клиентов разработана система скидок .
Здесь решает не голова!!! Комфорт, изысканность и качество — вот наш девиз!!!
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