Поступление новинок мягкой и корпусной мебели в мебельных салонах!!! «ПАЛЛАДА» , «ЮРАНА», «АТЛАНТ»

Ваш неповторимый стиль!

Здесь решает не голова!!! Комфорт, изысканность и качество!!!Вот наш девиз!!!

Как нас НАЙТИ

-Мебельный салон «ПАЛЛАДА»

г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор , тел.+7 36561 28279 ,+79891676852

-Мебельный салон «ЮРАНА»

г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186, +79891676852

-Мебельный салон «АТЛАНТ»

г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,тел.+7 36561 33036 ,тел.+79891676852

Почему вы выбираете именно наши салоны?

*когда вы посетите нас, то убедитесь в наличае эксклюзивной мебели, ряд моделей которые вы не встретите ни в одном салоне города;

*наши консультанты помогут подобрать, ту мебель которая подходит именно вам;

*доставка под подъезд бесплатно(в черте города), мебель будет доставлена вам в удобное для вас время и место;

*при заказе свыше 20000 руб.- скидка 10 % ; (условия предоставления скидки уточняйте у консультантов)

*мы гарантируем вам скидку на вторую покупку в чеке 5%, ведь вы теперь – наш клиент;

* для постоянных клиентов разработана система скидок .

Здесь решает не голова!!! Комфорт, изысканность и качество — вот наш девиз!!!

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