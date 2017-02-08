В Мичурино грейдер уже не в состоянии хоть как-то улучшить состояние поселковых дорог. Работы ведутся, а ситуация не улучшается.

Несмотря на то, что недавно были проведены работы по устранению ям и неровностей на проезжей части посёлка Мичурино, жители возмущены халатно проведенной работой. После дождя дорога как и раньше превратилась в болото, по которому даже бездорожнику проехать нелегко, не говоря уже о маршрутных такси.

Именно с такими жалобами в редакцию KerchINFO.com обратились жители посёлка.

«Ведутся работы, не ведутся работы — разницы нет! К нам грейдер приезжает чаще, чем маршрутки. И толку? Тут пока асфальта не будет, ничего не поменяется», — сообщает жительница Мичурино.

Напомним, что на днях в очередной раз власти города взялись «решать» проблему проезжей части посёлка Мичурина. Для этого туда был отправлен грейдер, который разровнял дорогу.

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«В посёлке Мичурино выровняли дорогу грейдером. На улице потеплело, и стало возможным провести обещанные работы. На место вновь выехал грейдер и разровнял дорогу. Когда подсохнет грунт, где необходимо произведём подсыпку крошкой», — обещал глава администрации города Владимир Подлипенцев.

Однако время, «когда подсохнет грунт» может и не наступить, ведь на дворе «плюсовая» температура и непрекращающиеся осадки. И что в такой ситуации делать жителям? Потом ведь снова придут морозы, выпадет снег и проводить работы будет нецелесообразно. А там не за горами и весна с паводками, лужами размером с морем и болотом вместо грунта. И как быть? Жить постоянно в «режиме ожидания», надеясь на чудо?

Редакция KerchINFO.com считает, что такие действия городской администрации и служб города напоминают латание старой одежды. Исправив наскоро ситуацию в одном микрорайоне города, все силы бросаются на то, чтобы худо-бедно залатать очередную «прореху» ЖКХ в Керчи. Очевидно, что такой стиль работы только ухудшают отношения между керчанами и местным чиновникам, уровень доверия к которым и без этого находится на критической точке.

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