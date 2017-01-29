Жители Мичурино постоянно сталкиваются с проблемами благоустройства посёлка.

Мало того, что в поселке настолько разбитые дороги, что ни пройти, ни проехать невозможно, в Мичурино настоящий дефицит контейнеров для сбора мусора, в том числе и на остановках.

Так, например, на конечной остановке посёлка, мусорный бак просто отсутствует. Из-за раскиданных обёрток, очисток, бутылок, место, предназначенное для остановки, превратилось в свалку.

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Казалось бы, один мусорный бак — это не светофор установить или дорогу отремонтировать, но властям до этого нет дела. И мичуринцы вынуждены стоять на свалке в ожидании транспорта.

К редким приездам мусороуборочной машины в некоторых местах посёлка формируются новые свалки. Местные собаки растаскивают мусор по всем окрестностям. В летнее время мусор разлагается и в районе конечной остановки стоит жутко неприятный запах.

По поводу недостаточного количества мусорных контейнеров мичуринцы неоднократно писали жалобы властям.

Остаётся надеяться, что жители посёлка всё-таки будут услышаны и смогут наконец-то жить в чистоте и слышать запах полевых цветов.

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