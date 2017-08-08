Поздно вечером под Керчью горела степь

Аномально высокая температура не проходит бесследно для Керчи и её жителей. Каждый день случаются пожары в разных районах города.
Вчера, 7 августа, около 22:00 в стороне села Войково был пожар. Произошло возгорание сухой травы.
Из-за ветра огонь быстро распространился и масштаб пожара увеличился. Подобные происшествия крайне опасны для человека, так как огонь может «перекинуться» и на стоящие рядом дома.
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Следует отметить, что в регионе действует высокая пожароопасность. В МЧС неоднократно сообщали о рисках возникновения пожаров.
Если вы стали свидетелем пожара, следует звонить по единому номеру пожарных и спасателей — 01/101.
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