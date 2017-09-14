Поздравить Керчь с Днем города приедет московская группа

Совсем скоро в Керчи наступят праздничные выходные, посвященные Дню города. Местная администрация, общественные активисты, керченские предприятия и организации, а также творческие коллективы города постарались сделать все возможное, чтобы в эти дни керчанам и гостям города уж точно не было скучно.

Праздничные мероприятия начнутся уже в эту пятницу, 15 сенятября. На сцену ДК «Корабел» выйдет известная московская группа «Час Пик».

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Солист группы Ярослав ДРОНОВ является обладателем премии «Золотая Звезда Аллы Пугачевой» и финалистом третьего сезона музыкального шоу страны «Голос».

Как обещают организаторы мероприятия, на концерте группы «Час Пик» ценителей музыки ждет живой звук, а также безумный драйв и энергетика. Харизматичные музыканты подарят положительные эмоции, которые сделают праздник Дня города незабываемым и ярким.

Праздничное шоу состоится 15 сентября в 17:00 на сцене ДК «Корабел». На мероприятие приглашаются все керченские любители музыки.

Телефоны кассы ДК «Корабел»: +7 978 853 30 35; 6-34-89.

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