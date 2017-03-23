Поздравляем керченских метеорологов с профессиональным праздником!

Ежегодно, 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, а специалисты гидрометеорологической службы России празднуют профессиональный праздник.

Праздник отмечается с 1961 года. Участниками инициативы являются Всемирная Метеорологическая Организация и 191 государство. Праздник пришел в Россию 19 мая 2008 году с Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы».

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Гидрометеорологическая служба России начала свое существование с 1834 года, когда в Петербурге учредили Нормальную магнитно-метеорологическую обсерваторию. Сегодня гидрометслужба России является частью ВМО и участвует во всех ее программах, повышая точность и качество прогнозов, анализируя возможные угрозы погодно-климатического характера. Итогом работы сотрудников данной службы являются снижение человеческих и экономических потерь при бедствиях в связи с своевременным оповещением населения.

Редакция kerchinfo.com поздравляет всех керченских сотрудников Гидрометеорологической службы и благодарит за труд.



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