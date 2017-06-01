Пожар в многоэтажке на Вокзальном шоссе

Вечером 1 июня в службу МЧС Керчи поступила заявка на тушение пожара в девятиэтажном доме по улице Вокзальное шоссе. Две пожарных машины справились со своей опасной работой за полчаса. Жертв и пострадавших нет.

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По свидетельству очевидцев загорелся балкон одной из квартир на седьмом этаже. И хотя пожарные быстро прибыли на место происшествия, фасад дома с 6-го под 9-ый этаж достаточно сильно обгорел. Остекленение балкона пострадавшей квартиры разбито. Также в результате тушения пожара скорее всего пострадали квартиры нижних этажей, вода с места пожара продолжает стекать по панелям дома.

На момент пожара хозяев квартиры не было дома. Причины пожара уточняются.

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