Пожар возле керченской школы

Территория возле одной из школ Керчи окутана пожаром. Об этом в редакцию KerchINFO.com сообщают читатели.
После нескольких дней дождей и сильного ветра, в Керчь вернулась жара. Это моментально отразилось на городе.
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Так, в районе школы №23 произошло возгорание сухой травы. Пожар быстро увеличился в масштабах.
В результате происшествия обгорела обмотка отопительных труб.
Очевидцы сообщают, что инцидент мог повлечь за собой более серьезные последствия, поскольку оперативных действий от городских служб не последовало.
Напомним, что в период аномальной жары в Керчи часто происходит возгорание сухой травы в разных районах города.
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