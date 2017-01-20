Согласно графика на 2017 год керченские спасатели провели занятия по газодымозащитной службе на базе Керченского государственного морского технологического университета в теплодымокамере. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ходе проведённых занятий с личным составом 3 пожаро-спасательного отряда были практически отработаны навыки, которые качественно отражаются, на выполнении реальной боевой задачи, такие как:

— отработка упражнений для развития внимания, оперативного мышления, равновесия и устойчивости вестибулярной системы, формирование и поддержание высокой работоспособности;

Читайте: Керченскую детскую больницу обследовали сотрудники МЧС из Симферополя

— отработка обязанностей постового на посту безопасности ГДЗС, приобретение и закрепление навыков работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Поставленные задачи при проведении занятий по ГДЗС выполнены в полном объеме.

1 of 5

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

