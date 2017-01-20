Согласно графика на 2017 год керченские спасатели провели занятия по газодымозащитной службе на базе Керченского государственного морского технологического университета в теплодымокамере. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
В ходе проведённых занятий с личным составом 3 пожаро-спасательного отряда были практически отработаны навыки, которые качественно отражаются, на выполнении реальной боевой задачи, такие как:
— отработка упражнений для развития внимания, оперативного мышления, равновесия и устойчивости вестибулярной системы, формирование и поддержание высокой работоспособности;
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— отработка обязанностей постового на посту безопасности ГДЗС, приобретение и закрепление навыков работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Поставленные задачи при проведении занятий по ГДЗС выполнены в полном объеме.