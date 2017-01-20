пожарные керчи мчс учения

Согласно графика на 2017 год керченские спасатели провели занятия по газодымозащитной службе на базе Керченского государственного морского технологического университета в теплодымокамере. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ходе проведённых занятий с личным составом 3 пожаро-спасательного отряда были практически отработаны навыки, которые качественно отражаются, на выполнении реальной боевой задачи, такие как:

— отработка упражнений для развития внимания, оперативного мышления, равновесия и устойчивости вестибулярной системы, формирование и поддержание высокой работоспособности;

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— отработка обязанностей постового на посту безопасности ГДЗС, приобретение и закрепление навыков работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Поставленные задачи при проведении занятий по ГДЗС выполнены в полном объеме.

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пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
пожарные керчи мчс учения
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