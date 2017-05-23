Правила парковки керчанам чужды?

С начала года сотрудники керченского ГИБДД выявили более 135 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

По сообщению правоохранителей, из числа нарушений: 119 — нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств и 18 — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

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Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Фиксация и сбор сведений об административном правонарушении в области дорожного движения осуществляется непосредственно инспекторами ГИБДД визуально или с использованием специальных технических средств, утвержденных в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие поверку.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть вежливыми, корректными и взаимоуважительно относиться друг к другу.

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