Правительство РФ выделило деньги на реконструкцию транспортной инфраструктуры Керчи

Правительство Российской Федерации увеличит объем финансовых средств, выделяемых на реализацию федеральной целевой программы в Крыму. Дополнительные деньги пойдут на реконструкцию транспортной инфраструктуры в Керчи.

В Министерстве экономического развития подготовлен проект увеличения объема финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года на 7% – до 825 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новый день.

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«Дополнительные средства, в первую очередь, пойдут на уже утвержденные объекты. Так, после аудита проекта по строительству автодороги из Керчи в Севастополь стоимость работ выросла на 24,8 млрд рублей. На 1,1 млрд рублей увеличились расходы на транспортный подход к Керченскому проливу», — говорится в сообщении.

Кроме того, российское правительство предусматривает выделение финансовых средств на реализацию новых мероприятий в рамках ФПЦ. К ним относится реконструкция железнодорожного пути Керчь Южная – Аршинцево, отмечают «Известия».

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