Правовое информирование керчан: где получить справку

К сведению граждан, обращающихся в организации города Керчи по вопросу получения справок социально-правового характера:

Архивный отдел Администрации города Керчи Республики Крым и Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Керчи» информируют граждан, обращающихся в организации города Керчи, имеющих на хранении архивные документы, по вопросу получения справок социально-правового характера (справки о трудовом стаже, о заработной плате, реорганизации (переименовании) предприятия, о награждении (поощрении) и другие), о том, что в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», статьей 22 Закона Республики Крым от 14.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об архивном деле в Республике Крым», пунктом 5.8.3. Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 органы государственной власти Российской Федерации и Республики Крым, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при наличии у них соответствующих архивных документов обязаны бесплатно предоставлять пользователю архивными документами оформленные в установленном порядке архивные справки или копии архивных документов, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций в соответветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

Бесплатно также предоставляются справки социально-правового характера организациями, имеющими на временном хранении архивные документы ликвидирующихся или прекратиших деятельность организаций (советский, украинский периоды). Указанные документы организациями используются на основании договоров о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам хранения и использования документов постоянного и долговременного сроков хранения юридических лиц, ликвидирующихся или прекративших деятельность на территории Республики Крым в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации, заключенных с муниципальным архивом.

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В настоящее время такие договоры имеют:

1. Акционерное общество «Производственное объединение «Керчьрыбпром»

2. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Госгидрография»

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 2»

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет»

5. Керченский филиал («ЮгНИРО») Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»

6. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Керченский рыбный порт»

7. ООО «Залив-Антикор»

8. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г.Керчь

9. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Керченская паромная переправа»

10. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым Аэропорт «Керчь»

11. Керченская инспекция Крымского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов»

13. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский элеватор»

14. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт»

15. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Керченская межрайонная ветеринарная лаборатория»

16. Общество с ограниченной ответственностью «Керченская швейная фабрика»

17. Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» «Порт-Терминал»

18. Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым

19. Керченский инженерно-технический центр по созданию объектов градостроительства (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

20. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» (Администрация морских портов Украины).

Любое требование оплаты за оформление справок социально-правового характера – ПРОТИВОЗАКОННО!



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