Праздничная линейка в Керченском политехническом колледже (фото)

1 сентября волнительный день не только для школьников, но и для учеников ВУЗов, колледжей и училищ. Керченские студенты также отправились на праздничные линейки.Сегодня, 1 сентября, свои двери открыли десятки учебных заведений города. Для первоклашек и выпускников — сегодняшний день наполнен волнительными переживаниями, длительной подготовкой и родительскими советами.

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Несмотря на то, что студенты — более самостоятельные и для них День знаний не настолько тревожный, праздничные настроения все равно сохраняются среди учеников Керченского политехнического колледжа.

Студенты учебного заведения собрались на торжественной линейке, которая официально дала старт новому учебному году. Для некоторых он станет последним, а грядущее лето будет наполнено переживаниями, связанными с защитой диплома и учебной практикой.

Как бы ни было, но учебные годы и в школе, и в коллежде и в ВУЗе — лучший и самый запоминающийся период в жизни каждого человека.

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