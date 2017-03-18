Праздничный день в Керчи завершился концертом и фейерверок

Сегодня Керчь была одета в улыбки горожан, окутана триколорами и неподдельной радостью. Окончание дня знаменовалось большим концертом и фейерврком.

В течение всего дня на главной сцене города радовали керчан творческие коллективы города. Из динамиков звучала весёлая музыка, поздравления руководства города и слова благодарности о правильном выборе на референдумы три года назад.

Финальной нотой празднования «Крымской весны» стал торжественный концерт. В нем приняли участие не только местные таланты, но и почётные гости из Москвы.

Вечерняя программа собрала сотни жителей и гостей города, который вышли на улицы, чтобы вспомнить события 2014 года.

В конце всех ожидало большое пиротехническое шоу. Праздничный фейерверк заставил сердца присутствующих биться быстрее, любуясь яркими вспышками и разнообразными узорами в небе.

Еще раз с праздником, керчане! С третьей годовщиной «Крымской весны» !



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