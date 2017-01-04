Начало нового года в Керчи традиционно ознаменовалось торжеством на главной площади города. Днем 1 января, всем жителям города раздавали сдобные булочки и праздничные кексы.

В ходе праздника новогоднего угощения «Новый год мы отмечаем, приглашаем всех мы к чаю!» в сумме керчане получили 1200 угощений.

На этом празднование не закончилось. Присутствующих развлекали скоморохи, которые водили с детьми хороводы и проводили конкурсы.

Читайте: С Новым годом, Керчь!

Напомним, что традиция отмечать наступление Нового года таким образом длиться уже 16 лет. Ранее, керчан угощали праздничным тортом, но последние пять лет предпочтение отдали изделием из сдобы.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

