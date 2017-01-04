Начало нового года в Керчи традиционно ознаменовалось торжеством на главной площади города. Днем 1 января, всем жителям города раздавали сдобные булочки и праздничные кексы.
В ходе праздника новогоднего угощения «Новый год мы отмечаем, приглашаем всех мы к чаю!» в сумме керчане получили 1200 угощений.
На этом празднование не закончилось. Присутствующих развлекали скоморохи, которые водили с детьми хороводы и проводили конкурсы.
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Напомним, что традиция отмечать наступление Нового года таким образом длиться уже 16 лет. Ранее, керчан угощали праздничным тортом, но последние пять лет предпочтение отдали изделием из сдобы.