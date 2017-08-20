Праздник Преображения в Храме Рождества Пресвятой Богородицы

В керченском Храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялся праздник Преображения. Преображения Господня или Яблочный Спас является важным праздником христианской церкви.

Согласно традиции в Яблочный Спас принято освещать новый урожай: виноград, яблоки и другие плоды. После освящения фрукты разрешается употреблять в пищу.

Процесс освящения плодов представляет собой чтение специальной молитвы священником сразу после литургии.

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Кроме освящения плодов в праздник совершается литургия, читаются паремии, а также поётся канон, в котором подчёркивается величие Преображения. Цвет богослужебных одежд в этот праздник — белый, символизирующий в этот день божественный свет.

В Керчи этот христианский праздник отмечается с размахом. Сотни прихожан собираются в церквях и храмах города, освящают урожай.

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