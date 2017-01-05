В связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями администрация Керчи объявляет о возможном переносе праздничных мероприятий с центральной площади в культурный центр имени Богатикова.

Как сообщили журналистам сайта KerchINFO.com в пресс-службе исполкома, на Керчь надвигается Средиземноморский циклон, что подразумевает сильное похолодание, дождь, снег и порывы ветра до 20-25 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями запланированные торжества на площади Ленина могут перенести в культурный центр имени Богатикова. Если же погода позволит, концерт проведут под открытым небом. Напомним, что праздничная программа «Светлый праздник Рождества» запланирована на 13.00 в субботу, 7 января.

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Заместитель главы Керчи Дилявер Мельгазиев обращается к керчанам и гостям города с просьбой следить за информацией на городских информационных порталах.

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