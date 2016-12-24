Ни холодная погода, ни предновогодняя суета не помешали керчанам принять участие в торжественном зажжении огней на главной елке города.
В этом году площадь им. Ленина необычайно красива: ее начало украшено аркой и живых сосновых веток, внутри расположены разные аттракционы, колесо обозрения, домики праздничной ярмарки, сцена и красавица-елка.
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Церемония зажжения огней сопровождалась театрализованным представление, главными персонажами которого стали герои одноименного мультика Маша и Медведь.
В финале мероприятия керчан порадовали ярким фейерверком.