Ни холодная погода, ни предновогодняя суета не помешали керчанам принять участие в торжественном зажжении огней на главной елке города.

В этом году площадь им. Ленина необычайно красива: ее начало украшено аркой и живых сосновых веток, внутри расположены разные аттракционы, колесо обозрения, домики праздничной ярмарки, сцена и красавица-елка.

Читайте: В Керчи засияла главная городская елка

Церемония зажжения огней сопровождалась театрализованным представление, главными персонажами которого стали герои одноименного мультика Маша и Медведь.

В финале мероприятия керчан порадовали ярким фейерверком.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

