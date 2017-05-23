Празднование Дня пограничника в городе-герое Керчи

27 и 28 мая в городе-герое Керчи пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Организаторы – Крымская региональная общественная организация «Союз пограничников «Солдаты границы» и Организация ветеранов города-героя Керчи.

План мероприятий ко Дню пограничника

27 мая, с 19:00 до 20:20, в сквере Славы (площадь им. Ленина) состоится общественно-культурная акция «Боевой расчет», приуроченная к 99-й годовщине создания Пограничных войск, с участием ветеранов-пограничников и пограничников запаса.

Акция «Боевой расчет» проводится в Российской Федерации в девятый раз, в Керчи она пройдет впервые. Время ее проведения совпадает с началом пограничных суток – временем, когда наряд заступает на охрану Государственной границы. В соответствии с традициями пограничной службы при проведении боевого расчета оглашаются имена и подвиги героев-пограничников.

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28 мая, в 9:30, начинается традиционный автопробег, посвященный в этом году 99-й годовщине создания Пограничных войск и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с возложением венков и цветов по ходу маршрута.

Сбор участников с 8:30 по адресу: ул. Набережная, 1 (Генмол), Отдел пограничной службы ФСБ России по г. Керчь. Начало движения колонны в 9:30.

Маршрут движения:

Ул. Набережная – ул. Сипягина (Памятник Герою Советского Союза Н. И. Сипягину) – пос. Аджимушкай (памятник фронтовикам 95-го погранполка) – высота 154,4 (Темир-гора).

Совет КРОО «Союз пограничников «Солдаты границы»

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