Празднование Курбан – байрам в Керчи

В Керчи отметят крымскотатарский народный праздник Курбан – байрам. Программа проведения празднования была обсуждена на рабочем совещание под председательством заместителя главы администрации Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА.
Мероприятия, посвященные крымскотатарскому празднику, стартуют 2 сентября в 15:00 на зеленой зоне возле колеса обозрения.
В программе празднования:
— выступления почтенных гостей;
— угощения национальной кухни;
— выступление творческих коллективов;
— соревнования по борьбе крымскотатарской национальной борьбе куреш.
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Даны поручения соответствующим службам уже сейчас начать подготовку к проведению мероприятий.
Для справки. Курбан – байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Все мусульмане празднуют Курбан – байрам каждый год.
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