Празднование Курбан – байрам в Керчи

В Керчи отметят крымскотатарский народный праздник Курбан – байрам. Программа проведения празднования была обсуждена на рабочем совещание под председательством заместителя главы администрации Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА.

Мероприятия, посвященные крымскотатарскому празднику, стартуют 2 сентября в 15:00 на зеленой зоне возле колеса обозрения.

В программе празднования:

— выступления почтенных гостей;

— угощения национальной кухни;

— выступление творческих коллективов;

— соревнования по борьбе крымскотатарской национальной борьбе куреш.

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Даны поручения соответствующим службам уже сейчас начать подготовку к проведению мероприятий.

Для справки. Курбан – байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Все мусульмане празднуют Курбан – байрам каждый год.

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