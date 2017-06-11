Празднуйте День России в disco hall «Камелот»

В disco hall «Камелот», завтра, 12 июня, состоится празднование Дня России. Гостей мероприятия ждет увлекательнейшая программа, отличная кухня и море положительных эмоций. Участвуйте в «Party по-русски»!

В программе празднования обозначено участие шоу-балет «Рандеву», а вокальную часть мероприятия обеспечит непревзойденная Изабелла Шенгур.

Кроме того, организаторы отмечают, что именно в этот день, для посетителей действует специальное предложение. Минимальный заказ с человека составляет одну тысячу рублей, плюсом к этому, разрешается свой алкоголь.

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Встречайте День России вместе с disco hall «Камелот». Вас ждут по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, д. 7. Диско-холл «Камелот». Телефон для бронирования столиков: +7 978-83-38-100. Начало мероприятия в 20:00.

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