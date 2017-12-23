Предновогодний шоппинг в Керчи

Новый год уже на пороге и керчане «полным ходом» готовятся к главному празднику. Что покупают местные жители и сколько это стоит, узнал журналист КЕРЧЬ ИНФО.
Традиционно в выходные дни центральный рынок заполнен совершающими покупки керчанами. Но в предпраздничные дни количество горожан увеличилось в несколько раз.
Конечно же, к основным покупкам относятся новогодние товары. Именно в торговые точки, предлагающие указанную продукцию, выстраиваются самые длинные очереди.
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Новогодняя ель (живая) – 500 руб/м
Новогодняя ель (искусственная) – от 1000 руб/м
Новогодние игрушки на елку – от 40 руб/шт
Новогодняя мишура – от 40 руб/м
Новогодняя гирлянда – от 100 руб
Календарь на 2018 год (настенный) – от 20 руб
Сувениры в виде символа будущего года – от 50 руб
Бенгальские огни – от 20 руб/упаковка (10 шт)
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Свинина – от 250 руб/кг
Курица – от 92 руб/кг
Филе куриное – 219 руб/кг
Бедро куриное – 155 руб/кг
Крыло куриное – 135 руб/кг
Ножка куриная – 131 руб/кг
Фарш (куриный) – 219 руб/кг
Фарш (свино-говяжий) – 260 руб/кг
Колбаса копченая – от 250 руб/кг
Сыр – от 300 руб/кг
Мандарины – от 65 руб/кг
Апельсины – от 90 руб/кг
Сухофрукты- от 250 руб/кг
Орехи – от 400 руб/кг
Детский подарок (коробка с конфетами) – от 220 руб
Шоколадные конфеты – 250 руб/кг
Шампанское – от 120 руб/бутылка
Кроме того, ассортимент центрального рынка для ленивых предлагает ряд уже готовых новогодних блюд: оливье, крабовый салат, селедка под шубой и т.д. Средняя стоимость таких блюд – 40 руб/100 г.
В целом, в преддверии новогодних и рождественских праздников предприниматели Керчи предлагают множество скидок, распродаж и выгодных предложений.