Предновогодний шоппинг в Керчи

Новый год уже на пороге и керчане «полным ходом» готовятся к главному празднику. Что покупают местные жители и сколько это стоит, узнал журналист КЕРЧЬ ИНФО.

Традиционно в выходные дни центральный рынок заполнен совершающими покупки керчанами. Но в предпраздничные дни количество горожан увеличилось в несколько раз.

Конечно же, к основным покупкам относятся новогодние товары. Именно в торговые точки, предлагающие указанную продукцию, выстраиваются самые длинные очереди.

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Цены на новогодние товары в Керчи

Новогодняя ель (живая) – 500 руб/м

Новогодняя ель (искусственная) – от 1000 руб/м

Новогодние игрушки на елку – от 40 руб/шт

Новогодняя мишура – от 40 руб/м

Новогодняя гирлянда – от 100 руб

Календарь на 2018 год (настенный) – от 20 руб

Сувениры в виде символа будущего года – от 50 руб

Бенгальские огни – от 20 руб/упаковка (10 шт)

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Продуктовая корзина на Новый год

Свинина – от 250 руб/кг

Курица – от 92 руб/кг

Филе куриное – 219 руб/кг

Бедро куриное – 155 руб/кг

Крыло куриное – 135 руб/кг

Ножка куриная – 131 руб/кг

Фарш (куриный) – 219 руб/кг

Фарш (свино-говяжий) – 260 руб/кг

Колбаса копченая – от 250 руб/кг

Сыр – от 300 руб/кг

Мандарины – от 65 руб/кг

Апельсины – от 90 руб/кг

Сухофрукты- от 250 руб/кг

Орехи – от 400 руб/кг

Детский подарок (коробка с конфетами) – от 220 руб

Шоколадные конфеты – 250 руб/кг

Шампанское – от 120 руб/бутылка

Кроме того, ассортимент центрального рынка для ленивых предлагает ряд уже готовых новогодних блюд: оливье, крабовый салат, селедка под шубой и т.д. Средняя стоимость таких блюд – 40 руб/100 г.

В целом, в преддверии новогодних и рождественских праздников предприниматели Керчи предлагают множество скидок, распродаж и выгодных предложений.



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