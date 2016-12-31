Каждый, наверное, мечтает в канун Нового года любоваться на улицы, припорошенные снегом, на деревья, укутанные белым покрывалом и лепить с детворой снеговиков из сугробов в парке.

Однако южный город Керчь вносит свои коррективы в жизнь горожан. Нам редко удается на Новый год побаловать себя по-настоящему зимними радостями. Типичная керченская новогодняя погода – это хмурое небо, туман и дождь.

Постоянная читательница KerchINFO.com Людмила Бахарева поделилась с редакцией фотографиям предновогодней пасмурной Керчи.

Быть может, для кого-то такая погода перед главным праздником года расстраивает, однако, когда любишь родной город, то в нем можно найти массу красивого даже в самую ненастную погоду.

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