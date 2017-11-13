Предпринимателям Крыма пора подготовить к проверкам свой бизнес

С 1 января 2016 года вступил в силу мораторий на осуществление контрольных мероприятий малого бизнеса. Согласно законодательства РФ, предприятия с выручкой менее 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек не будут подвергаться плановым проверкам. Срок действия закона – 3 года.

В конце текущего года в Крыму истекает срок действующего моратория на проверки малого бизнеса. Работодатели, не успевшие провести аттестацию рабочих мест до 1 января 2015 года, обязаны выполнить уже сейчас специальную оценку условий труда.

В Крыму вопрос аттестации рабочих мест в рамках закона РФ очень актуален. Полуостров с марта 2014 года перманентно вливается в новую законодательную сферу.

Компания «Эксперт ТК» профессионально работает в сфере предоставления услуг по вопросам трудового законодательства. Грамотные специалисты независимой организации помогают предпринимателям, подготовить необходимые документы и провести мероприятия, направленные на соблюдение требований условий охраны труда, оперативно обучить сотрудников и провести специальную оценку рабочих мест.

Оформление документов по охране труда предприятия очень сложный и объемный процесс. В нем много нюансов, которые трудно соблюсти без помощи специалистов. Вне зависимости от рода деятельности предприятия, у всех работодателей должен быть журнал с инструктажами по охране труда. А также, обязательный пакет документов – приказы по охране труда, инструкции, программы обучения персонала и стандарты безопасности. Количество документов по всем пунктам – от 50 до 230. Точная цифра зависит от рода деятельности предприятия.

Законодательством по безопасности труда введены требования, которые обязывают предпринимателей осуществлять специальную оценку условий рабочих мест не реже, чем один раз в пять лет и не допускать к работе сотрудников не прошедших в установленном порядке обучение.

Обязанности работодателя определены 212 статьей Трудового Кодекса РФ.

Заключив договор с «Эксперт ТК», владельцы предприятий могут сосредоточиться на своей работе и не тратить время на бюрократические процедуры. Услуги компании включают в себя все аспекты трудового законодательства.

В случае, если на предприятии уже имеется ряд нарушений, специалисты «Эксперт ТК» готовы профессионально и быстро устранить ошибки в соблюдении трудового законодательства.

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